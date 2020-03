Arriva #LaCulturaInCasa: musei, teatri e concerti online

Roma – Prende il via oggi a Roma la campagna #LaCulturaInCasa, che portera’ nelle abitazioni dei romani le bellezze dei musei della Capitale, raggiungibili appena con un click. Presto, inoltre, si potra’ assistere online anche a rappresentazioni teatrali e concerti. Ad annunciare l’iniziativa e’, tramite Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“In questi giorni difficili Roma, insieme a tutta l’Italia, sta dando una straordinaria prova di coraggio, solidarieta’ e senso civico. Molti responsabilmente restano a casa per evitare la diffusione del coronavirus. Per tenere loro compagnia le istituzioni culturali di Roma Capitale lanciano da oggi un programma di attivita’ on line. Con la campagna #LaCulturaInCasa apriamo virtualmente le porte dei musei, per accompagnare i ‘visitatori’ nei tour guidati che saranno visibili sullo schermo del loro computer”, scrive la sindaca.

“Non solo. Porteremo nelle case dei cittadini anche il teatro e i concerti- aggiunge- La pagina Facebook Cultura Roma fara’ da raccordo per queste attivita’ e le raccontera’ giorno per giorno. Ma potrete seguirle anche dalle piattaforme social delle istituzioni: dall’Accademia di Santa Cecilia alla Sovrintendenza capitolina, dalle Biblioteche al Teatro dell’Opera, passando per Teatro di Roma, Casa del Cinema, Fondazione Cinema per Roma, Romaeuropa e Fondazione Palaexpo”.

Ogni settimana, sottolinea Raggi, “ci saranno contenuti originali, ma anche ‘gemme’ che vengono dagli archivi, letture e lezioni per bambini, conferenze, l’Opera e i grandi concerti, oltre ai tour virtuali nei musei. Tutti insieme potremo fare una passeggiata digitale nella nostra meravigliosa citta’ e nel suo patrimonio culturale. Ringrazio il vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo e tutti i dipendenti di Roma Capitale che continuano a lavorare, in questo momento complicato, a favore dei cittadini”.