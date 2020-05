Arriva Moviement Village, cinema all’aperto in tutta Italia

Roma – Si chiama Moviement village il nuovo progetto cinematografico che Anec presentera’ il prossimo 8 maggio. Dopo l’esperienza romana del Cine village Talenti, che nell’estate 2019 ha portato il grande schermo nel III Municipio, e il progetto Moviement per le sale cinematografiche aperte 12 mesi l’anno, l’ultima idea in casa Anec ha il doppio obiettivo di portare i cittadini al cinema nella prossima estate e aiutare gli esercenti stretti dalla morsa della crisi causata dal Coronavirus. L’anticipazione e’ arrivata durante la commissione capitolina Cultura, che oggi sul tema delle iniziative legate al cinema per la prossima estate a Roma ha ascoltato i rappresentanti di Anec, quelli di Cna, i Municipi, la Polizia municipale e il dipartimento Cultura del Campidoglio. “Moviement village e’ un progetto dedicato soltanto agli esercenti a cui ha aderito Anica, la filiera cinematografica, i distributori e varie associazioni”, ha spiegato il rappresentante di Anec.