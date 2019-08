Arriva ‘Unità strada ed educativa territoriale’ in aiuto minori

Roma – Il dipartimento Politiche sociali del Comune di Roma ha aggiudicato il servizio ‘Unita’ di contatto su strada e di educativa territoriale per interventi di prevenzione e riduzione del rischio di devianza in favore di persone di minore eta”, con avvio del progetto l’1 settembre. Obiettivo: interventi rapidi in contesti di crisi per inserire o re-inserire persone di minore eta’ italiane, straniere e straniere non accompagnate a grave rischio o gia’ emarginate, prevenire la devianza (prevenzione primaria) o l’aggravarsi del disagio (prevenzione secondaria) nel contesto scolastico, lavorativo e sociale. Il progetto ha sinergie operative con il ‘Servizio di Contatto per interventi di prevenzione dei rischi e riduzione del danno, rivolto a persone che si prostituiscono, con particolare attenzione alle vittime di tratta sessuale’, al fine di realizzare importanti azioni di rete. Altre finalita’: la prevenzione di processi di stigmatizzazione ed emarginazione sociale di soggetti a rischio; la risocializzazione di soggetti in condizioni di emarginazione grave, attraverso l’accompagnamento ai servizi; il sostegno a famiglie in difficolta’; l’integrazione operativa delle risorse sul territorio. Il progetto si inserisce nel quadro della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’Unita’, operativa per 24 mesi e almeno 72 ore settimanali (ore 11- 23), avviera’ percorsi informativi su problematiche giovanili anche in aree in cui la presenza di minori stranieri non accompagnati e’ potenziale causa di fenomeni di intolleranza. Composta da una e’quipe specializzata nel lavoro di strada con soggetti giovani a rischio devianza, agira’ in luoghi strategicamente scelti per l’elevata frequentazione giovanile (piazze, parchi, stazioni ferroviarie e metropolitane che ospitano centri di accoglienza ecc.). Le professionalita’ coinvolte, formate ed esperte, saranno il Responsabile, gli educatori di strada, gli animatori territoriali e i mediatori linguistico-culturali. “Un ‘lavoro di strada’ che cerca le persone di minore eta’ piu’ difficili da raggiungere- spiega l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale Laura Baldassarre- La questione della tutela dei minorenni e del contrasto a comportamenti deviati nei loro confronti e’ accesa. Attraverso questo servizio, andiamo incontro ai giovani per stare con loro e sensibilizzarli con personale qualificato. L’Unita’ raccogliera’ anche informazioni importanti su punti di ritrovo, criticita’, bisogni e caratteristiche dei destinatari, per meglio comprendere modalita’ e fenomeni ‘sommersi’ e offrire risposte sempre piu’ efficaci”.