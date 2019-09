Arrivano le prime cinque aree di trasbordo promesse da Ama

Roma – A dieci giorni dalla scadenza dell’ordinanza regionale, Ama fa partire cinque dei sette siti di trasbordo menzionati quest’estate: via Pino Pascali, via Anagnina, via Piolti de Bianchi, via Cesare Lombroso e via Vinci saranno le aree che accoglieranno i rifiuti raccolti per strada per il trasferimento sulle macchine ‘madri’, senza che essi tocchino terra. Settimana prossima saranno poi attivate le aree di via Peroni/via Mammolo e via Schiavonetti. Queste aree verranno adesso aperte per rispondere alla prescrizione contenuta nell’ordinanza emanata lo scorso 5 luglio dalla Regione Lazio, fatta per arginare l’emergenza rifiuti che attanagliava la città e di cui si parlava ormai da settimane.

Queste aree andranno ad affiancare quella di Saxa Rubra, più grande, allestita ad agosto in un parcheggio grazie ad un’ordinanza firmata dalla Raggi. Ama, oltre a promettere l’acquisto di nuovi nastri trasportatori, assicura che verranno allestite due aree di dimensioni simili a quella di Saxa Rubra. Sono in corso dei bandi per trovare tutte le attrezzature necessarie, ma l’azienda municipalizzata mette le mani avanti: “I siti temporanei di trasbordo servono a coadiuvare e supportare le operazioni di raccolta sul territorio ma non risolvono il problema grave e strutturale, più volte segnalato, dell’insufficienza degli sbocchi e del delta negativo di capienza e ricezione negli impianti di trattamento per i rifiuti indifferenziati prodotti dalla città di Roma”. Un chiaro riferimento alla crisi che sta per colpire la Capitale, viste le 500 tonnellate di rifiuti che questa settimana non sono state raccolte, a causa della carenza di impianti, come ad esempio il Tmb di Aprilia che ha dimezzato la quantità di spazzatura accolta da Roma, lamentandosi a sua volta per la mancanza di spazi nel termovalorizzatore.

Si sa che Roma non è autosufficiente nella gestione dei rifiuti, appoggiandosi a numerosi impianti terzi in tutta la regione: all’interno dell’area di sua competenza la Capitale può contare solo sul Tmb di Rocca Cencia, in uso 24 ore al giorno, con il Tmb Salario ormai dismesso e i due di Malagrotta in parziale manutenzione. A riguardo il piano regionale dei rifiuti, licenziato da Zingaretti ormai un mese e mezzo fa, prevede per Roma la realizzazione di una discarica di servizio, un’operazione che la Raggi non ha mai voluto compiere.