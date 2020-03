Artisti aderiscono a #IoRestoACasa del Jazz

Roma – Sempre piu’ artisti e protagonisti del jazz italiano si stanno mobilitando mandando i loro contributi video per la programmazione della Casa del Jazz/Fondazione Musica per Roma sui suoi canali social. Dopo le prime adesioni di artisti del calibro di Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Paolo Damiani, Enrico Pieranunzi, Stefano Di Battista e Roberto Gatto, e’ gia’ online una lezione di storia del jazz del critico Marcello Piras sull’orchestra di Stan Kenton e sono in arrivo i contributi di Franco D’Andrea che da poco ha pubblicato il nuovo disco “New Things” per la Parco della Musica Records, Ludovica Manzo, Javier Girotto, Marco Colonna, Giovanni Tommaso, Simone Maggio, Eugenio Colombo, Francesco Fratini, Daniele Scannapieco, Lorenzo Tucci, Francesco Diodati, Giorgio Cuscito, Andrea Verlingieri. In questo momento in cui i cittadini sono costretti al distanziamento sociale per il contenimento del Coronavirus la Casa del Jazz vuole con questa iniziativa continuare a dare un segnale di vicinanza e sostegno al mondo del jazz, al pubblico, agli artisti e a tutti gli operatori. I contenuti resteranno visibili su tutte le piattaforme e sempre recuperabili.