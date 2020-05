Roma – L’AS Roma dona 32mila mascherine alla Capitale, destinate agli addetti ai lavori della citta’. Stamattina il ceo della societa’ giallorossa, Guido Fienga e il vicepresidente Mauro Baldissoni hanno consegnato simbolicamente alla sindaca Virginia Raggi un box contenente il materiale che Roma Cares ha gia’ iniziato a distribuire alle categorie piu’ a rischio. A ricevere i dispositivi di protezione individuale saranno il Comando della Polizia locale di Roma Capitale, la Polizia dell’area metropolitana, Atac, l’assessorato alle Politiche sociali e la societa’ Zetema. Delle 32mila mascherine donate, tutte lavabili e riutilizzabili fino a trenta volte, 17mila saranno destinate a diverse strutture sanitarie della citta’ e alle Asl Roma 1, 2 e 3.

“Ringrazio l’AS Roma che in questo momento e’ stata ancora di piu’ vicina ai cittadini. Sappiamo che in questi mesi sono stati consegnati anche i pacchi spesa alle persone piu’ bisognose”, ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Alla societa’ va un plauso perche’ ha dimostrato che nel momento del bisogno c’e’: e’ un onore per la nostra citta’ avere un club che da’ una mano ai propri cittadini”.

“Ci fa molto piacere partecipare all’incontro di oggi, abbiamo voluto supportare le categorie che a loro volta aiuteranno la nostra Citta’ a tornare alla normalita’”, le parole di Fienga, secondo il quale “Roma Cares in questo momento cosi’ delicato ha cercato di aiutare non solo i tifosi giallorossi, ma tutti i romani che ne avevano bisogno”.

“Il progetto Roma Cares non nasce in questo periodo, ormai va avanti da sei anni e porta un aiuto concreto nella citta’ e nelle periferie. Ora con il Covid-19 e’ tutto ancora piu’ visibile, ci sono tante persone che ringraziano la Roma: davvero complimenti e grazie dalle istituzioni romane”, ha ricordato Daniele Frongia, assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi di Roma Capitale.

Sono piu’ di 4.000 le mascherine distribuite agli agenti della Polizia di Roma Capitale che operano nel territorio. “Siamo felici della donazione, che ci consentira’ di andare avanti fino alla fine dell’anno. L’iniziativa e’ molto importante ed e’ un’ulteriore conferma dell’umanita’ di questo Club”, ha commentato Antonio Di Maggio, comandante generale del Corpo della Polizia locale di Roma Capitale. Gli autisti e gli addetti ai lavori di Atac, invece, hanno gia’ ricevuto 7.000 mascherine per poter iniziare la ‘fase 2′ in sicurezza.

“Per noi e’ stata molto importante questa donazione di Roma Cares, perche’ ha consentito a tutti i nostri operatori di essere pronti a partire con dispositivi a norma di legge. L’iniziativa ci aiuta molto e coprira’ tutto il personale all’opera”, le parole del CCO di Atac, Fabrizio Frustaci. La consegna per le categorie impegnate ogni giorno sul territorio, spiega una nota del club capitolino, “e’ solo una delle iniziative messe in atto da Roma Cares dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. Nel corso di questi mesi, infatti, la societa’ giallorossa ha distribuito 8 ventilatori polmonari e 8 letti per la terapia intensiva agli ospedali della capitale, oltre a piu’ di 20mila mascherine, 30mila paia di guanti, piu’ di 10mila flaconi di gel igienizzante, oltre a beni di prima necessita’, tablet e smartphone dedicati ai pazienti ricoverati. A inizio aprile- conclude la nota- e’ stata lanciata la campagna ASSIEME, che rappresenta il catalizzatore di tutte le azioni intraprese dall’AS Roma in questo periodo”.