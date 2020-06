Ascani: difficile fare bilancio, ma da personale abnegazione inedita

Roma – “Fare un bilancio” riguardo al mondo della scuola durante l’emergenza coronavirus “non e’ semplicissimo perche’ siamo ancora molto a ridosso, ma abbiamo visto da parte del personale docente e non docente e dirigenti scolastici un’abnegazione inedita anche rispetto al grande sforzo che siamo abituati a vedere. Abbiamo visto docenti mettersi totalmente in gioco per mantenere una relazione con gli studenti anche nelle difficolta’ che possono emergere con la didattica a distanza”. Lo ha detto la viceministra dell’Istruzione e vicesegretaria del Pd, Anna Ascani, intervenendo durante la riunione tematica in videoconferenza dell’assemblea del Partito democratico di Roma intitolata ‘Tutti a scuola’.