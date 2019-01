Ascani: no a discariche provvisorie, pronti a mobilitazione

Roma – “All’insaputa di tutti. Leggo questa mattina dai giornali che la Citta’ metropolitana avrebbe consegnato al tavolo ministeriale, istituito per la crisi dei rifiuti di Roma, possibili siti da utilizzare come discariche provvisorie. Noi non staremo certo a guardare. Non funziona cosi'”.

“Siamo pronti alla mobilitazione! La Raggi fa fare il lavoro sporco ai tecnici, non si assume come suo solito alcuna responsabilita’, e scarica sui territori il problema dell’immondizia. Avevamo chiesto di portare il documento in aula e discuterne democraticamente. Attiveremo tutte le nostre energie per far si’ che il dramma dei rifiuti romani non diventi una guerra tra i cittadini e tra i territori”. Cosi’ in un comunicato Federico Ascani, capogruppo del centrosinistra in Citta’ metropolitana.