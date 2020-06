Roma – “Al Liceo Montale di Roma sono apparse queste vergognose scritte. Non e’ purtroppo la prima volta che accade un episodio simile ed e’ grave e mortificante che una scuola sia continuo bersaglio di questi atti vandalici. Ho sentito l’USR e mi hanno comunicato che domani verranno coperte dal personale dell’Istituto. La scuola non si lascia intimidire e risponde con grande senso civico. Voglio ringraziarla per questo, ma non dobbiamo lasciarla sola. Va tenuta alta l’attenzione affinche’ questi episodi non si ripetano ancora”. Cosi’ Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione, in riferimento alle svastiche apparse sul portone d’ingresso del liceo Montale di Roma.