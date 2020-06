Asl Rm 2: Castel Romano, chiesto sgombero campo Rom per motivi di igiene

Roma – “Il dipartimento di prevenzione della Asl Roma 2 ha segnalato a Roma Capitale in diverse circostanze, e da ultimo il 12 marzo 2020, che tutta l’area del campo e le aree limitrofe a Castel Romano non assicurano condizioni igienico sanitarie e di sicurezza sufficienti al permanere degli occupanti. Si proponeva un’emissione di ordinanza sindacale contingibile e urgente a tutela della salute pubblica per lo sgombero della struttura”. Lo scrive in una nota Asl Roma 2.