Asl Rm 3: comunicati risultati a chi ieri ha fatto tampone per San Raffaele

Roma – “La Asl Roma 3, nell’ambito della indagine epidemiologica dei pazienti afferiti all’Irccs San Raffaele Pisana e delle azioni di Sanita’ Pubblica correlate, ha provveduto ad inviare in data odierna gli Sms con la comunicazione dei risultati agli esami effettuati a quanti recatesi ai Drive through di Largo Forlanini e di Casal Bernocchi in data 8 giugno 2020. Ha inoltre contattato telefonicamente e gia’ preso in carico quanti risultati positivi. Laddove i cittadini necessitassero di ulteriori informazioni la Asl e’ a disposizione all’indirizzo email profilassi.mi@aslroma3.it e al numero telefonico 333.6107008. Nella giornata di domani 10 giugno riprenderanno le attivita’, con la collaborazione delle Unita’ mobili Usca-R, di tamponamento presso l’Irccs San Raffaele Pisana per i pazienti e gli operatori”. Cosi’ in un comunicato la Asl Roma 3.