Asl Rm 5: Ospedale Palestrina tra post Covid e nuovi servizi

Roma – Un accordo con il Bambino Gesu’ e Fatebenefratelli per rafforzare il Materno Infantile, un nuovo Pronto Soccorso, incremento del personale e nuove tecnologie. Questa mattina il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, ha illustrato alla stampa cosa e’ stato fatto, cosa si sta facendo e cosa si fara’ all’ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina annunciando la progressiva ripresa delle attivita’ e nuovi interventi strutturali.

“Sono orgoglioso di tutti gli operatori- si legge nella nota della Asl Roma 5- Nessuno si e’ risparmiato, durante tutta l’emergenza abbiamo gestito a domicilio in tutto il territorio aziendale oltre 14mila persone tra covid positivi e contatti. Palestrina e’ un nodo fondamentale della rete sanitaria dell’Azienda. In pochissimo tempo l’emergenza ci ha portato a dover cambiare radicalmente la sua fisionomia per trasformarlo in Covid Hospital che ha chiuso con la dimissione dell’ultimo paziente il 31 maggio, 80 le persone- tutte del territorio- che sono state ricoverate qui.”

“La pandemia ci ha lasciato in eredita’ una nuova rianimazione con quattro posti letto, realizzata in soli 18 giorni, che ci servira’ per offrire alla cittadinanza un reparto materno infantile potenziato, con la possibilita’ di mettere a disposizione la parto-analgesia. Proprio a questo riguardo e’ alla firma un accordo con il Bambino Gesu’ e il Fatebenefratelli per un percorso formativo che partira’ dal 9 luglio per garantire al nostro reparto di poter affrontare la parto analgesia e le gravidanze piu’ difficili in piena attuazione della vocazione di questo ospedale.”

“Si sta lavorando per aggiornare la tecnologia, approssimativamente in autunno Palestrina sara’ dotata una nuova Tac e per incrementare il personale (ostetrico, ginecologico, anestesiologico, ortopedico…): oggi a tal proposito ho firmato la deliberazione di attivazione della procedura di acquisto. Palestrina sara’ dotata anche di un nuovo Pronto Soccorso oggi in fase di progettazione (con una zona dedicata esclusivamente alle malattie infettive), il progetto sta seguendo l’iter amministrativo previsto.”

“Il Pronto Soccorso sara’ ampliato con un struttura esterna realizzata in acciaio e cristallo proprio dove nel pieno dell’emergenza sono state montale dalla croce Rossa e dalla protezione Civile che ringrazio le tende del pre triage Covid. Nessuno si sta risparmiando e progressivamente stiamo riattivando tutti i servizi e recuperando le prestazioni. Palestrina, cosi’ come tutte le strutture dell’Azienda, ha dato tanto”.