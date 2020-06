Asl Rm 5: per donatori di sangue test sierologici gratuiti

Roma – Presso la Asl Roma 5 da domani, mercoledi’ 17 giugno, i donatori di sangue potranno eseguire i test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2, in forma gratuita, contestualmente ai prelievi propedeutici alla donazione, tutto nel rispetto dei protocolli di sicurezza. La donazione di sangue e’ un gesto semplice e generoso destinato a salvare la vita degli altri ma e’ anche un modo per tenere sotto controllo la propria salute. La promozione della donazione del sangue deve andare a va di pari passo con l’educazione alla salute. Per evitare di agire sempre in una situazione emergenziale, visto anche l’approssimarsi dell’estate, e’ necessario ripensare la donazione come un gesto periodico, continuo e programmato.

COME FUNZIONA. Il test sierologico e’ gratuito e sara’ effettuato solo previo consenso informato sottoscritto dal donatore. Il personale fornira’ ai donatori tutte le informazioni necessarie sul percorso da intraprendere in seguito al risultato del test: in caso di positivita’ agli anticorpi, il donatore verra’ preso in carico dai servizi competenti della Asl per la programmazione del tampone naso-faringeo. Il donatore deve essere munito di tessera sanitaria e documento di riconoscimento valido. È importante prenotarsi telefonicamente, per evitare sovraffollamento, ai numeri dei Centri Trasfusionali: TIVOLI – Presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli le donazioni di sangue si effettuano dal lunedi’ al sabato dalle 8.00 alle 11.00. Per prenotare si possono chiamare i seguenti numeri: 0774 3164422/23 dal lunedi’ al venerdi’ dalle 8.00 alle 14.00. COLLEFERRO – Per prendere appuntamento per donare presso il centro di raccolta dell’ospedale di Colleferro si puo’ chiamare il numero 0697223384 dal lunedi’ al venerdi’ dalle 8.00 alle 14.00. Le donazioni di sangue si effettuano tutti i venerdi’ dalle 8.00 alle 11.30.