Asl Rm 6 e Cittadinanzattiva Lazio insieme per migliorare servizi

Roma – Ieri presso la Asl Rm 6 ad Albano si è svolta una riunione tra la Direzione sanitaria e Cittadinanzattiva Lazio con i referenti locali dell’associazione.

Per la Direzione Sanitaria erano presenti: il Direttore Sanitario dottor Roberto Corsi, il dottor Pierluigi Vassallo Direttore Dipartimento, la d.sa Luisa Erculei; per Cittadinanzattiva Lazio il segretario regionale Elio Rosati e per Cittadinanzattiva Castelli Romani Marco Caroli e Salvatore Pace.

I punti all’odg erano: individuazione sede per Cittadinanzattiva Castelli; liste di attesa e recupero prestazioni sanitarie; screening; varie e eventuali. La Asl Rm6 e Cittadinanzattiva hanno concordato sull’opportunità di individuare una sede presso la struttura di Genzano dove si aprirà una sede operativa dell’associazione.

Da parte della ASL Rm6 si sottolinea la volontà di costruire una stretta alleanza con le organizzazioni civiche per migliorare i servizi sociosanitari. Così nella nota Cittadinanzattiva. (Agenzia Dire)