Asl Rm1: raccolta sangue non si ferma, ecco date donazioni

Roma – Per facilitare la raccolta programmata di sangue sul territorio il Municipio Roma XIV Monte Mario e la Asl Roma 1, con la collaborazione di Avis, Croce Rossa Italiana Comitato Municipi XIII e XIV di Roma e Ema-Roma hanno organizzato un nuovo ciclo di appuntamenti. Le date: 15 maggio, ore 8-12 Piazza Santa Maria della Pieta’ 5, per prenotazioni donatori.sangue@criroma13-14.it 21 maggio, ore 8-12 Via Andrea Barbato (Torresina), per prenotazioni segreteria@avisroma.it 8 giugno, ore 8-12 Piazza San Zaccaria Papa (Primavalle), per prenotazioni info@emaroma.it 13 luglio, ore 8-12 Via Andrea Barbato (Torresina), per prenotazioni segreteria@avisroma.it Un grande gesto di solidarieta’ che uomini e donne in menopausa possono compiere 4 volte l’anno, con intervalli di almeno 90 giorni tra le donazioni (le donne fertili possono donare 2 volte l’anno). Per informazioni sulla donazione del sangue e sui centri trasfusionali del Lazio visita salutelazio.it/donare-il-sangue.