Asl Rm1, Tanese: tampone positivo non è sciagura

Roma – “Molto spesso l’idea del tampone positivo viene vista come una sciagura. Il tampone positivo significa l’infezione, che va trattata in un certo modo”. Cosi’ Angelo Tanese, direttore dell’Asl Roma 1, durante lo svolgimento dei tamponi ‘drive-in’ all’interno del complesso del Santa Maria della Pieta’, in zona Trionfale a Roma.

“Noi abbiamo oggi la maggior parte della popolazione positiva che e’ in una situazione di gestione o a domicilio comunque con grande serenita’. Anche operatori sanitari che hanno avuto dei contatti sono ovviamente preoccupati. Il tampone – spiega il direttore dell’Asl Roma 1- serve proprio, se negativo a scongiurare l’ipotesi, e nel caso di una positivita’ a gestire il caso all’interno di un percorso clinico. Un trattamento che il piu’ delle volte, significa come ad esempio come nel caso di persone note, una gestione domiciliare. Quindi non bisogna avere questo terrore come se il tampone sia la soluzione perche’ la soluzione e’ sempre una gestione clinica”, conclude Tanese.