Asl Rm3: al via fase 3 con proroga esenzione ticket

Roma – A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 2 giugno 2020 per le ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si comunicano le seguenti disposizioni in materia di esenzione per reddito: per continuare a prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E,03, E04 e per esenzione per patologia, la scadenza del 30 giugno 2020, disposta con precedenti ordinanze (del 9 e 10 marzo 2020) e’ differita al 31 dicembre 2020.

Ovviamente rimane fermo l’obbligo degli assistiti del servizio sanitario di comunicare alla Asl Roma 3 eventuali variazioni intervenute, restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute e integrazione socio – sanitaria in raccordo con l’Unita’ di crisi regionale. Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie sociali: E01: Soggetti con meno di 6 anni o piu’ di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a 36.165,98 euro (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.).

E02: Disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilita’ al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,65 euro in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.) E03: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8 16 legge 537/1993 e s.m.i.). E04: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con piu’ di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari a € 8263,31 incrementato a 11362,05 euro in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art.8-c. 16 legge 537/1993 e s.m.i.)”.