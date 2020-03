Asl Rm5: Car Guidonia, tenda per velocizzare operazioni tamponi

Roma – “L’invito e’ quello di rispettare la privacy delle persone in fila nelle proprie macchine. Nessun allarmismo, solo il tentativo di snellire e velocizzare le procedure e di far agire gli operatori in maggiore sicurezza e con maggiore rapidita’. L’uso di una tenda, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, consente di evitare lo svolgimento dei tamponi a domicilio che richiede alle squadre preposte anche lunghi tempi di percorrenza. I tamponi vengono effettuati seguendo una lista precostituita”. Cosi’ in una nota la Asl Roma 5 sulla predisposizione di una tenda al Car di Guidonia dove effettuare i tamponi.