Asl Rm6, giornata su stili di vita corretti: ‘Alimentiamoci’

Roma – “Se adotti un buono stile di vita e’ la salute che ti adotta”. E’ questo il motto di ‘AlimentiAMOci’, l’evento organizzato dalla Asl Roma 6, all’ospedale dei Castelli, lunedi’ 14 ottobre dalle 9 alle 18. L’obesita’ e il sovrappeso rappresentano uno dei principali problemi di salute pubblica: secondo l’Istat, 24 milioni di italiani sono in sovrappeso e 6 milioni sono affetti da obesita’. La promozione di un’alimentazione sana e di un’adeguata attivita’ fisica, dunque, e’ di fondamentale importanza per prevenire e contrastare l’aumento delle patologie croniche come ipertensione, malattie cardiovascolari, diabete. ‘AlimentiAMOci’ ha l’obiettivo di rendere consapevoli i cittadini-utenti sui gravi rischi conseguenti al sovrappeso e all’obesita’ e di far conoscere loro tutte le attivita’ messe in campo in questo ambito dalla Asl Roma 6. Ecco come si svolgera’ l’iniziativa: Nell’atrio d’ingresso dell’Ospedale, dalle 9 alle 18, saranno presenti professionisti di varie specialita’ della Asl Roma 6, per soddisfare tutte le curiosita’ degli utenti su alimentazione e attivita’ fisica; verra’ allestita una grande piramide alimentare tridimensionale, utile a far comprendere al meglio ai bambini delle scuole ospiti della manifestazione, le proprieta’ degli alimenti e verranno predisposti stand per la degustazione di prodotti locali. Nell’Aula Viola, dalle ore 9 alle ore 12.30 si svolgeranno attivita’ ludiche e motorie dedicate ai bambini: ‘Costruiamo insieme la piramide alimentare’, ‘Indovina l’alimento’ e verra’ somministrato un questionario sull’alimentazione. Nell’Aula Viola, dalle 15 alle 16 si terra’ la tavola rotonda. Interverranno: Roberto Di Felice, sindaco di Ariccia, Narciso Mostarda, direttore generale Asl Roma 6, Alessio D’Amato, assessore alla Sanita’ e all’Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici Roma e provincia, Pier Luigi Bartoletti, vice presidente dell’Ordine dei Medici Roma e provincia, Angela De Carolis, direttore Sian (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) Asl Roma 6, Antonino De Lorenzo, ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana presso l’Universita` degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, Roberto Corsi, direzione sanitaria dell’ospedale dei Castelli. Moderatori: Mario Ronchetti, direttore sanitario Asl Roma 6, e Giuseppe Pajes, direttore Dipartimento Area Medica Asl Roma 6.