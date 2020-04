Asl Roma 5 denuncia: Palestrina, anomale assenze per malattia

Roma – “È con grande rammarico che oggi mi sono trovato nella necessita’ di segnalare alle autorita’ competenti l’anomala massiccia assenza per malattia di oltre 30 operatori sanitari in forza all’ospedale di Palestrina, proprio in concomitanza con la sua conversione in Covid Hospital. Una situazione che ho intenzione di approfondire anche per rispetto di chi, invece, e’ presente ed ora ancora piu’ affaticato. In un sopralluogo effettuato ieri pomeriggio, ho potuto infatti constatare personalmente con rammarico ma anche con irritazione, la difficolta’ del personale rimasto in servizio, che sta lavorando con grande senso di responsabilita’ e professionalita’ e a cui va grande apprezzamento. Ho quindi immediatamente dato disposizione di rimpiazzare gli operatori assenti. Tutto questo comporta purtroppo il mancato avvio del secondo step, che avrebbe portato da 40 a 60 i posti letto Covid presso l’ospedale di Palestrina, e un grande deficit nell’assistenza ai nostri malati”. Cosi’ il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito.