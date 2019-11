Asl Roma 6, D’Amato e Mostarda incontrano sindaci: 5 milioni di investimenti

Roma – Oggi l’assessore regionale del Lazio alla Sanita’ e all’Integrazione socio-sanitaria, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, hanno incontrato i sindaci del Distretto H1 (Rocca Priora, Rocca Di Papa, Montecompatri, Monteporzio Catone, Frascati, Grottaferrata, Colonna) presso l’aula magna dell’Ospedale S. Sebastiano di Frascati. I due rappresentanti del Sistema sanitario regionale hanno descritto le ultime azioni messe in campo per il miglioramento dei presidi sanitari del Distretto e i progetti in divenire, fra cui investimenti complessivi per circa 5 milioni di euro. Gli investimenti sono cosi’ suddivisi: per le nuove tecnologie di alta fascia 1 milione (per cui e’ in atto l’istanza di richiesta di finanziamento urgente) e 600mila euro (gia’ finanziati), mentre la restante parte per lavori strutturali. Eccoli nel dettaglio: 1 milione e 700mila euro per l’adeguamento e messa a norma dell’Ospedale di Frascati; 900mila euro per l’adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica della struttura distrettuale; 450mila euro per la creazione del nuovo laboratorio di analisi; 150mila euro il nuovo reparto di Odontoiatria dell’ospedale e 150mila delibera Cipe per la rilevazione incendi. “Oggi siamo in una fase diversa- ha detto D’Amato- Per la prima volta il bilancio del servizio sanitario regionale ha chiuso in attivo e stiamo uscendo dalla lunga stagione del commissariamento. È in atto una stagione straordinaria di reclutamento di personale attraverso concorsi a evidenza pubblica e stabilizzazioni. Su questo ospedale c’e’ un piano di investimenti importante che cambiera’ il volto e la funzionalita’ di questa struttura. Nuove tecnologie, messa in sicurezza antincendio e potenziamento dell’organico e del personale. Attualmente abbiamo in atto 300 procedure per l’intera regione e questo ci permettera’ di reclutare energie nuove per l’intero sistema e per l’ospedale di Frascati e lo possiamo fare perche’ i conti sono tornati in ordine e non si produce piu’ disavanzo”.

“Cambiano i fabbisogni, cambia l’epidemiologia e il sistema sanitario pubblico deve avere la capacita’ di rimodularsi- ha spiegato Mostarda- Per l’Ospedale di Frascati e per il distretto e’ in atto un cronoprogramma che prevede investimenti in tecnologie, personale e rinnovamento strutturale. Si tratta di un investimento di 5 milioni di euro per l’adeguamento dell’ospedale anche con finalita’ anti incendio e dell’acquisto di nuove tecnologie fra cui la nuova Tac”. E’ imminente, inoltre, l’attivazione del reparto di Odontoiatria: i lavori edili sono stati ultimati, le attrezzature sono arrivate e abbiamo acquisito la disponibilita’ dell’Universita’ di Tor Vergata a mettere a disposizione dell’ospedale alcuni suoi professionisti. Anche l’attivazione del nuovo laboratorio avverra’ a strettissimo giro: i lavori strutturali sono conclusi e le nuove tecnologie sono gia’ state installate. Il laboratorio effettuera’ analisi specialistiche ed esami di emergenza, cosi’ come definito dal decreto del Commissario ad acta 219/2014 che ridisegna il modello organizzativo dei laboratori di analisi della Regione Lazio secondo una rete di hub (laboratori centrali che effettuano grandi quantita’ di esami di routine, per la zona dei Castelli della Asl Roma 6 e’ il Sant’Eugenio) e spoke (laboratori territoriali dedicati all’emergenza e ad alcuni test specialistici, come quello di Frascati). Con l’occasione e’ stata annunciata anche l’attivazione dell’Ambufest al Distretto di Frascati. Il nuovo ambulatorio, aperto sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19 e nei prefestivi dalle 14 alle 19 aprira’ i battenti sabato 16 novembre in via Enrico Fermi 3. “Anche a nome dei Sindaci dell’area dei Castelli Romani, ringrazio l’assessore regionale alla Sanita’ D’Amato e il direttore generale della Asl Roma 6 Mostarda, per aver prontamente dato riscontro alle nostre sollecitazioni relative alle problematiche della Sanita’ nei nostri territori”, ha affermato il sindaco di Frascati, Roberto Mastrosanti. “Ringrazio inoltre la Consigliera regionale Tidei, per essersi dimostrata immediatamente sensibile alle esigenze del territorio. Registriamo la volonta’ di portare avanti un piano di investimenti importanti anche per l’Ospedale di Frascati, che sara’ di beneficio per l’intero polo sanitario Frascati-Marino”