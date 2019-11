Asl Roma 6: giovedì Giornata del Prematuro presso Ospedale Castelli

Roma – In tutto il mondo, annualmente, un neonato su dieci nasce prematuro e circa 15 milioni di bambini vengono alla luce prima del termine fisiologico della gravidanza; di essi, 500mila nascono in Europa e circa 30-35mila in Italia. L’Ospedale dei Castelli, al servizio del vasto territorio della Asl Roma 6, affronta questo fenomeno accogliendo quotidianamente i neonati pretermine e le loro famiglie nell’Unita’ Operativa Complessa di Neonatologia e Pediatria, offrendo un percorso assistenziale specialistico in cui l’umanizzazione delle cure costituisce un presupposto fondante e motivante. La Asl Roma 6, si legge in una nota, vuole esprimere il proprio impegno e richiamare l’attenzione della popolazione su questa condizione, che spesso mette a dura prova le famiglie, celebrando la Giornata internazionale del Prematuro. Lunedi’ 18 novembre nella Sala Conferenze dell’Ospedale dei Castelli (piano terra, via Nettunense km 11,5 Ariccia) dalle ore 13,30 si terra’ un pomeriggio di dialogo con la Direzione aziendale e i nostri specialisti, volto a informare le famiglie e a sottolineare come la nascita pretermine possa trasformarsi in un’opportunita’ per la crescita e la maturazione personale dell’intero nucleo familiare. A seguire, le preziose testimonianze delle mamme e infine un momento di festa con animazione e buffet per bambini e ragazzi, a cura delle associazioni. L’ apertura Narciso Mostarda Direttore Generale, Asl Roma 6, Mario Ronchetti Direttore Sanitario, Asl Roma 6, intervengono: Roberto Corsi Direttore Medico di Presidio, Ospedale dei Castelli, Giovanna Maragliano Direttore UOC di Pediatria e Neonatologia, Ospedale dei Castelli Francesco Barletta Direttore UOC di Ginecologia e Ostetricia, Ospedale dei Castelli, Testimonianze delle mamme di bambini nati prematuri.