Asl Viterbo: sabato persone con diabete riceveranno vaccini gratuiti

Viterbo – Sabato 16 novembre, in occasione della Giornata mondiale del diabete (Gmd) 2019, presso il Consultorio familiare della Cittadella della salute di Viterbo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, si svolgera’ una giornata di vaccinazioni gratuite per bambini, adulti e donne in gravidanza con diabete, per i loro familiari e per i contatti piu’ stretti. L’iniziativa e’ organizzata dal Centro diabetologico aziendale, in collaborazione con i servizi Vaccinazioni e Ostetrico della Asl e con le associazioni Agd, giovani con diabete, e noidiabete. La Giornata mondiale del diabete e’ stata istituita nel 1991 dalla Federazione internazionale del diabete e dall’Organizzazione mondiale della sanita’ in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal diabete. La manifestazione si tiene ogni anno il 14 novembre, in corrispondenza della data di nascita di Frederick Banting (il coscopritore dell’insulina con Charles Best nel 1922). Ogni anno, in occasione della Gmd, societa’ scientifiche di diabetologia, pediatriche e dell’adulto, e associazioni delle persone con diabete organizzano eventi volti a sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica. Quest’anno il tema della giornata e’ ‘Famiglia e diabete’. L’appuntamento con le diverse iniziative e’ per tutto il periodo che va dal 4 al 17 novembre. “Considerando l’importanza delle vaccinazioni per la prevenzione delle malattie infettive- spiegano i coordinatori del Centro diabetologico della Asl viterbese, Claudia Arnaldi e Claudio Grande- in modo particolare nei soggetti affetti da malattia cronica, e quindi anche da diabete, abbiamo deciso di organizzare una iniziativa per la cittadinanza che avesse il carattere dell’informazione, dell’orientamento e della sensibilizzazione su questo tema specifico. I cittadini che raggiungeranno i nostri professionisti nel desk posto nell’atrio della Cittadella della salute, potranno inoltre sottoporsi presso il Consultorio alla vaccinazione che sara’ gratuita per tutte le persone con diabete, sia in eta’ pediatrica che adulta, per i loro familiari e per i contatti stretti (ad esempio le badanti) e per le donne in gravidanza sin dal primo trimestre. Per poter usufruire gratuitamente della vaccinazione sara’ necessario presentare un documento che ne attesti il diritto (ad esempio l’esenzione per patologia o una richiesta del medico curante)”.