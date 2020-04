Ass, Alessandri: abbonamenti Tpl, chiesta a Mit proroga

Roma – “Abbiamo fatto anche una proposta sugli abbonamenti: dare la possibilita’ di una proroga a chi non ha pronto usufruire dei mezzi pubblici nei mesi delle restrizioni. Ma non per tutti puo’ valere questa casistica, perche’ magari uno va in pensione o smette di andare a scuola, da settembre non prende piu’ il mezzo pubblico, non vale il tema del prolungamento e quindi vanno isolate anche le risorse a disposizione per i rimborsi di quegli abbonamenti che non possono essere prorogati alla scadenza”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, parlando nella competente commissione della Pisana.

Pertanto la richiesta delle Regioni al Governo e’ che “se una persona ha un abbonamento di cui non ha potuto usufruire e fa un istanza di proroga, quell’abbonamento venga prorogato per i mesi corrispondenti al mancato utilizzo. Questo comportera’ una mancata entrata nell’esercizio successivo. Se invece una persona non vuole aderire alla proroga, perche’ smette di usare il mezzo pubblico, vogliamo lavorare sulla facolta’ di potere rimborsare ma questo comportera’ uno stanziamento di ulteriori risorse”.

Insomma “serve un intervento normativo e di dotazione straordinaria. Fino a quando non si potra’ contare sul fondo straordinario e sulla copertura degli abbonamenti che verranno prorogati le aziende avranno preoccupazioni. Senza una dotazione straordinaria e’ tutto piu’ difficile, con una dotazione straordinaria possiamo cominciare ad articolare l’immissione di liquidita’ e ragionare su come dare copertura alla proroga, magari rimpinguando il fondo nazionale trasporti sul 2021 con la nostra richiesta di ripristinare la quota pretagli del 2016”.