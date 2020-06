Roma – L’Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo Regolamento della Consulta cittadina permanente per i diritti delle persone con disabilita’ e le linee guida per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte municipali permanenti per i diritti delle persone con disabilita’ a Roma. Hanno votato a favore 25 consiglieri, 10 i contrari e un astenuto. Due consiglieri non hanno partecipato al voto.