Assemblea Capitolina, ok a mozione per taser a Polizia Locale

Roma – L’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione che impegna il sindaco di Roma e la giunta Capitolina a dotare gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del taser (detto anche pistola elettrica o storditore elettrico).

La mozione, in particolare, chiede di “rivedere su base normativa i regolamenti applicativi che possano introdurre il taser come strumento di difesa e autotutela degli agenti della Polizia locale, anche in funzione della limitazione dell’uso delle armi da fuoco”.

Il testo chiede anche di attivare un ciclo di formazione per chi ne farà uso e l’acquisto e la presenza di defibrillatori che consentano di intervenire tempestivamente in caso di aritmie gravi indotte dallo stimolo elettrico. La mozione è stata approvata con 22 voti favorevoli e 4 contrari. (Agenzia Dire)