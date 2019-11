Assemblee Donne Consultori, presidio in Regione il 3 dicembre

Roma – Dopo la manifestazione per chiedere la riapertura del consultorio di via Silveri 8 a Roma, il Coordinamento delle assemblee delle donne dei consultori di Roma e del Lazio lancia un nuovo presidio, stavolta sotto la sede della Regione Lazio. L’appuntamento e’ per martedi’ 3 dicembre alle ore 15.

“A cosa servono i tavoli di discussione se si continuano a chiudere i consultori? Accerchiamo la Regione. Per ogni consultorio chiuso una barricata”, si legge sulla locandina con cui le assemblee, coinvolte da diversi mesi in un tavolo in Regione, lanciano la mobilitazione.