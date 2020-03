Assessorato scuola: grazie a Uffici per lavoro proroga asili nido

Roma – Le scelte delle date di proroga delle iscrizioni ai nidi sono state dettate dalla primaria tutela di bambini e famiglie, in considerazione delle conseguenze delle misure di prevenzione alla diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19 e in vista del regolare avvio delle attivita’ a settembre. Lo fa sapere l’assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale, dopo alcune polemiche sollevate nel pomeriggio da esponenti dell’opposizione in Assemblea capitolina.

Il bando delle iscrizioni e delle riconferme ai nidi, spiegano dall’assessorato, si lega in primis alle procedure concatenate di dotazione organica ottimale a coprire il fabbisogno delle singole strutture, da quantificare in base agli iscritti, trasferimenti del personale educativo, collocazione dei perdenti sede e verifica dei vuoti di organico, su cui poi predisporre e quindi approvare un piano assunzionale a tempo determinato per i profili professionali di insegnante di scuola dell’infanzia ed educatore di nido, da individuare ed assegnare alle diverse strutture entro il primo settembre.

L’amministrazione, quindi, “ringrazia fin da ora della collaborazione tutte le strutture dipartimentali e municipali, le cui pratiche da espletare vedranno una contrazione significativa nei tempi di lavorazione, certi tuttavia che in questo momento delicato sia quantomai fondamentale che ciascuno metta in campo ogni misura e sforzo possibile per sostenere i cittadini”.