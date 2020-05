Roma – “Questa notte un incendio ha ghermito una struttura presente all’interno di villa Doria Pamphili, ieri abbiamo rinvenuto siringhe e bivacchi, mentre un paio di giorni fa i resti di un fuoco accanto al Centro Anziani: dov’e’ la sicurezza all’interno del piu’ grande parco storico di Roma? Targhe rotte, statue divelte, fontane vandalizzate: durante il lockdown la villa e’ stata oltraggiata senza sosta. E nonostante tutto questo non abbiamo visto alcun provvedimento preso, se non facili spot e dichiarazioni altisonanti.”

“Per sorvegliare 184 ettari non servono, come suggerisce qualche male informato, telecamere e droni: bastano appostamenti, conoscenza del territorio e dei frequentatori, e soprattutto una perlustrazione fatta non stando seduti dentro le automobili o sopra un cavallo, ma passeggiando tra quei sentieri e boschetti che troppo spesso nascondono la faccia ‘oscura’ di villa Pamphilj. Le ‘telecamere’ sono da anni i volontari dell’Associazione per Villa Pamphili, che quotidianamente arrivano ovunque perlustrando ogni parte della villa e che documentano e ricostruiscono tutto quello che accade, con foto, denunce, esposti, mappe, video e quant’altro.”

“A villa Doria Pamphili, dove la bellezza della natura fa da contraltare a magnifiche testimonianze artistiche, serve inoltre un Piano articolato, l’individuazione di un’Autority, una programmazione di interventi su piu’ esercizi, una pianificazione delle risorse, e soprattutto una visione ‘d’insieme’ del futuro. E non ultima, la conoscenza di ogni centimetro quadrato di un territorio che nessuna telecamera potra’ mai coprire efficacemente!”. Cosi’ in un comunicato l’Associazione per Villa Pamphili.