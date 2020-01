Assotutela: esposto in Procura, caos altalene

Roma – “Non bastassero le criticità dilaganti nei delicati settori dell’ambiente e del decoro urbano, apprendiamo che Roma è attanagliata da una altra grave e pesante problematica: i numerosi parchi gioco e le aree verdi nell’incuria e nell’oblio. Una situazione dalle molteplici conseguenze negative perché potrebbe incidere sulla sicurezza pubblica e limitare un servizio pubblico per tanti bambini. Il Comune di Roma starebbe già disponendo progettualità amministrativa per la manutenzione di queste aree abbandonate ma la nostra paura è che debba passare ancora troppo tempo prima che i parchi gioco siano rimessi a nuovo. Per questa ragione, ci chiediamo perché il Campidoglio non si sia mosso prima e, in nome della sicurezza di bambini e famiglie, abbiamo intenzione di presentare un apposito esposto presso la procura della Repubblica”.

Così, in una nota, il presidente dell’associazione Assotutela, Michel Emi Maritato.