Astorre: 66 mln per bus green al Lazio, spero Raggi non li perda

Roma – “Grazie al governo, alla ministra dei Trasporti De Micheli, nel riparto nazionale il Lazio e’ una delle regioni che ha maggiormente beneficiato dei fondi, poco piu’ di 66 milioni, destinati a rinnovare il parco dei bus per il trasporto pubblico e ad averli sempre piu’ green”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito ai fondi previsti dal decreto interministeriale firmato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti che prevede l’erogazione dal 2019 al 2023 di circa 400 milioni di euro destinati ai Comuni che negli ultimi 2 anni hanno fatto registrare i piu’ alti livelli di inquinamento PM10 e biossido di azoto. “Dei 66 milioni, 5,6 sono destinati a Frosinone, mentre gli altri 60,7 a Roma Capitale che ora piu’ che mai ne ha bisogno anche per le condizioni di Atac, nella speranza che la giunta Raggi non tenga bloccate- conclude Astorre- e inutilizzate anche queste risorse”.