Astorre: accordo con Poste su Cassa Integrazione ottima cosa, nessuno escluso

Roma – “Dopo l’intesa con Abi che per garantire la liquidita’ ai lavoratori in cassa in deroga con un iter fluido e piu’ veloce possibile, il Lazio taglia ancora la burocrazia grazie all’accordo siglato oggi dall’assessore al Lavoro, Claudio Di Berardino e dal Capo di Gabinetto, Albino Ruberti, con Poste Italiane. In una fase delicata come questa, e’ importante che le Istituzioni lavorino unite per il bene dei cittadini”. E’ quanto afferma il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito all’intesa siglata dalla Regione con Poste Italiane per rendere operativa la possibilita’ di anticipazione sociale del trattamento di cassa integrazione in deroga tramite gli sportelli postali del Lazio.

“I lavoratori titolari della Cigd- spiega- con un conto aperto presso Poste Italiane, potranno quindi chiedere agli sportelli postali l’anticipazione del trattamento senza aspettare l’erogazione della liquidita’ da parte dell’Inps. Un’azione concreta che. ampliando cosi’ la platea dei beneficiari, non lascia nessuno escluso. Il Lazio- conclude Astorre- e’ ancora piu’ vicino ai lavoratori e alle loro famiglie, che stanno pagando un prezzo altissimo della crisi sanitaria ed economica in corso”.