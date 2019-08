Astorre: autori blitz a Circolo Dem Ciampino sono stati querelati

Roma – “Il Partito democratico del Lazio, come annunciato poche ore dopo l’aggressione, ha depositato presso il Comando dei Carabinieri di Frascati la denuncia-querela contro gli autori del blitz, organizzato da Gioventu’ nazionale col sostegno di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, ai danni del circolo dem di Ciampino”. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa del segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. I fatti risalgono alla notte del 24 luglio scorso, quando alcuni esponenti di Gioventu’ nazionale attaccarono di notte manifesti sulla sede del Pd di Ciampino con accuse per i fatti di Bibbiano.