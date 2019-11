Astorre: bene unità e congresso Dem Roma 21 marzo

Roma – “Voglio esprimere piena soddisfazione per la scelta compiuta ieri dalla direzione romana del Partito Democratico per l’avvio di una nuova fase unitaria che, a partire dalla disponibilita’ offerta da Claudio Mancini ad assumere il ruolo di tesoriere della federazione, attraverso una conferenza programmatica che si svolgera’ tra gennaio e febbraio, condurra’ al congresso cittadino del prossimo 21 marzo”. Cosi’ il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre sulla Direzione dem di Roma. “Il mio ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini del Pd per il grande senso di responsabilita’ dimostrato nei confronti della nostra comunita’ e delle sfide che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi nel Municipio XI che andra’ al voto anticipato e soprattutto per la rinascita della Capitale dopo la fallimentare esperienza amministrativa targata Virginia Raggi. La ripartenza di Roma – aggiunge Astorre – ha bisogno di un Partito Democratico unito, coeso, perno della nuova grande alleanza democratica che vogliamo costruire per il futuro di questa citta’ anche insieme a tutte le forze sociali, culturali, produttive, associative impegnate nel nostro territorio. Auguro buon lavoro al segretario Andrea Casu, ai componenti della nuova segreteria politica e dell’esecutivo ai quali rinnovo e confermo sostegno – conclude Astorre – e piena collaborazione da parte dell’intero Pd del Lazio”.