Astorre: buon lavoro a Onorati nel cda del Crea

Roma – “Auguri di buon lavoro all’assessore Enrica Onorati, nominata componente del cda del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. Un riconoscimento da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l’importante lavoro svolto dall’assessore Onorati all’interno della Giunta Zingaretti, per l’impegno e la professionalita’ nel gestire i programmi di sviluppo nel settore dell’agricoltura e dell’ambiente del Lazio”. E’ quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito alla nomina nel cda Crea dell’assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Ambiente e Risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.