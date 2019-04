Astorre: come detto da Valeriani con stanziamento 25 mln intervento su aree degradate

Roma – “I drammatici fatti di Torre Maura e Casal Bruciato sono la spia di un disagio vero su cui i populisti speculano in modo vergognoso. Per la sicurezza e la rinascita delle periferie servono interventi di rigenerazione urbana, come quelli che la Regione Lazio e l’Ater stanno portando avanti a Tor Sapienza. Come illustrato dall’assessore Massimiliano Valeriani con uno stanziamento di oltre 25 milioni di euro da parte della Regione Lazio sara’ possibile intervenire sulle aree degradate per creare biblioteche, spazi sociali e sportivi al servizio della comunita’. Luoghi di integrazione e rinascita perche’ nessuno si senta un cittadino di serie b”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre.