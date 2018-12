Astorre: Comune deve mediare per risolvere caos bus turistici

Roma – “Il sistema turistico della Capitale e’ uno dei motori principali dell’economia romana, laziale e nazionale. Affinche’ questo meccanismo continui a funzionare e’ essenziale che tutti gli ingranaggi che lo compongono siano in connessione e dialoghino tra loro. La contrapposizione di queste ultime ore tra gli operatori del trasporto turistico e la giunta capitolina non va affatto nella giusta direzione, anzi immette elementi di discordia di cui nessuno sentiva e sente il bisogno”.

“La potesta’ regolamentare spetta al Campidoglio e deve essere esercitata pienamente, ma essa non puo’ prescindere da un dialogo di merito con le categorie interessate, compresa quella degli operatori dei bus turistici. Non si risolvono i problemi usando la clava. Allo stesso tempo non si puo’ paralizzare il Centro Storico per far sentire la propria voce. Ci si metta seduti attorno ad un tavolo e si trovi un punto di mediazione alto e giusto, a tutela del lavoro e dell’ambiente, del diritto alla mobilita’ ed a difesa del settore turistico”. Cosi’ in un comunicato il segretario regionale del Pd Bruno Astorre.