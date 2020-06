Astorre: con Cinque Stelle intese dove possibile

Roma – “Laddove possibile e vi sono le condizioni, intese Pd e M5S nelle elezioni regionali sarebbero auspicabili sulla base di candidature forti, innovative e su piattaforme programmatiche condivise”. Lo sostiene il segretario del Pd Lazio e membro della direzione nazionale Bruno Astorre, che spiega: “Consegnare le regioni che andranno a votare a settembre alle destre populiste che hanno trovato in molti casi convergenze sulle candidature sarebbe un errore grave e al di la’ di ogni logica. Credo che oggi piu’ che mai si debba trovare una sintesi, ripeto laddove possibile, e penso ad esempio alla Liguria dove individuare un candidato vincente con un profilo condiviso sul quale costruire un’alternativa sul programma”.

“Ritengo- aggiunge Astorre- che nelle Marche, dove si e’ compiuta una scelta di discontinuita’, il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi possa essere un candidato di livello che porta con se’ una connotazione politica e civica innovativa, cosi’ come la ricandidatura in Puglia del governatore Michele Emiliano, considerato da tutti il piu’ ‘grillino’ del Pd, per non parlare dell’azione e delle scelte politiche e amministrative che ha messo in campo in questi anni nella sua regione. Se non ora quando? Direi al Movimento 5 Stelle, pur nel rispetto delle legittime valutazioni. Diamo ai cittadini di queste regioni- conclude il senatore- governi capaci di affrontare la sfida della ripartenza e la costruzione di un nuovo modello di sviluppo, lontano da quello delle destre”.