Astorre: felicità per poliziotto Pomezia, ringrazio Forze Ordine

Roma – “La notizia del notevole miglioramento delle condizioni dell’agente di Polizia di Pomezia e’ veramente una grande gioia”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. “A lui e alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che sono un pilastro anche in questa straordinaria emergenza che stiamo vivendo voglio dire grazie per il lavoro che portate avanti ogni giorno non solo per la nostra sicurezza, ma- conclude Astorre- per l’umanita’ e la dedizione che trasmettete ai cittadini”.