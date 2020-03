Astorre: su Forlanini video falso, vergogna della politica

Roma – “In questo momento la politica deve dare certezze e risolvere problemi, non creare confusione ed incertezza. Il Forlanini non sara’ riaperto perche’ non puo’ essere fatto adesso”. Cosi’ su Facebook il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. “La Regione Lazio si e’ occupata della sua riqualificazione ma non lo regalera’ ne’ a Carola Rackete ne’ alle Ong- spiega Astorre- C’e’, infatti in cantiere un progetto di realizzazione di una cittadella della Pubblica amministrazione in cui ospitare alcune Organizzazioni internazionali dell’Onu, come l’IFAD (International Fund for Agricoltural Development) ed il WFP (World Food Programme). Adesso, se proprio non volete darci una mano, lasciateci occupare della cura degli Italiani, abbiamo un virus da combattere”, conclude Astorre.