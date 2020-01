Astorre: grazie a Forze ordine e Magistrati per blitz a San Basilio

Roma – “L’importante operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinata dai magistrati del Tribunale e della Direzione distrettuale antimafia, e condotta a Roma e in altre citta’ del Lazio, Campania e Calabria, colpisce duramente la presenza della criminalita’ organizzata nella Capitale, e in particolare nel quartiere di San Basilio, dove era proprio un locale di ‘ndrangheta a gestire la piazza di spaccio nel quartiere romano”. E’ quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito all’operazione condotta dal Comando provinciale di Roma nelle province di Roma, Napoli, Reggio Calabria, Viterbo e Frosinone, coordinata dal Tribunale di Roma e della Direzione distrettuale antimafia. “Grazie ai magistrati e alle forze dell’ordine- continua Astorre- per la costante presenza sul territorio, e per gli interventi e la dura battaglia per la legalita’, per garantire la sicurezza dei cittadini”.