Astorre: grazie Magistratura e Fiamme Gialle per operazione antidroga Montespaccato

Roma – “Grazie ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia e alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza di Roma per l’imponente operazione anti-droga a Montespaccato che ha portato a sgominare un vero e proprio sodalizio tra esponenti della criminalita’ romana e clan della ‘Ndrangheta e della Sacra Corona Unita. Un lavoro, quello degli inquirenti e delle forze dell’ordine, che continua incessantemente per garantire legalita’ e sicurezza nei nostri territori”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre in merito all’operazione ‘Re Mida’.