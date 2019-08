Astorre: legge caporalato altro scudo per lavoratori e loro diritti

Roma – “La nuova legge per contrastare il lavoro irregolare e lo sfruttamento dei lavoratori soprattutto nel settore agricolo e’ un altro scudo a difesa dei diritti di chi lavora”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. “Molto positivo il lavoro portato avanti dalla giunta Zingaretti, e dagli assessori Di Berardino e Onorati e ringrazio la maggioranza e i consiglieri Bonafoni e Capriccioli per uno strumento che conferma il Lazio, dopo le leggi sull’equo compenso e sui rider approvate nei mesi scorsi- conclude Astorre- in prima linea sulle politiche del lavoro e dei diritti”.