Astorre: Municipio I, nuove forze in squadra Alfonsi notizia positiva

Roma – “Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Giulia Urso neo assessora al Commercio della giunta del I Municipio”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre commentando l’ingresso nella giunta del primo Municipio di Giulia Urso di Articolo Uno a seguito delle dimissioni di Tatiana Campioni, per motivi legati al suo lavoro. “L’ingresso di nuove forze pensata dalla presidente Alfonsi e’ senza dubbio positivo e da’ forza al progetto di apertura che fa crescere il centrosinistra e lo rende piu’ unito, nelle diversita’ delle culture e delle sensibilita’ politiche, ma fermo sui valori e le idee- conclude Astorre- per un progetto importante come le elezioni a Roma nel 2021”.