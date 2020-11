Astorre: orgoglio per Fiumicino su podio aeroporti d’Europa

Roma – “L’aeroporto di Fiumicino e’ per il terzo anno consecutivo il miglior scalo in Europa: orgogliosi per il giusto riconoscimento a lavoratori e management, a chi si e’ impegnato senza sosta per la massima sicurezza in piena emergenza da Covid-19, per servizi di qualita’ ai passeggeri e per la funzionalita’ delle infrastrutture. Un successo che, in tempo di crisi, vale doppio, e che testimonia che efficienza e tempestivita’ degli interventi sono oggi piu’ che mai strategici e virtuosi”. Cosi’ in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre.