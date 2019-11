Astorre: positivo condanna in appello aggressore bar Romanina

Roma – “La condanna in appello dell’autore delle violenze contro il Roxy Bar di Roma e l’aggravante del metodo mafioso sono notizie positive per chi chiedeva giustizia”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio senatore Bruno Astorre.

“Il raid ad opera del Casamonica ha portato tutta la citta’ ad una grande reazione di coscienze e una richiesta di legalita’ che rappresenta un’altra sconfitta per quei clan che cercano di vincere con l’omerta’, la paura, le violenze. Grazie al coraggio dei gestori del Roxy Bar e degli abitanti della zona- conclude Astorre- e’ stato possibile spezzare questo sistema criminale”.