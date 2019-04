Astorre: Raggi e Lemmetti spieghino ad aziende creditrici con Campidoglio perchè non sono pagate

Roma – “Raggi e Lemmetti spieghino a circa 5.000 imprese che hanno prestato opere e servizi per il Comune di Roma perche’ non vengono pagate. E lo dicano soprattutto alle 780 aziende che in un solo anno, il 2018, si sono sommate alle 4.189 del 2017 (+18%)”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre commentando la relazione dell’assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, sul rendiconto di Roma Capitale 2018.

“Sulla spesa in investimenti l’Amministrazione Raggi e’ bocciata dallo stesso Ministero dell’Economia. Roma Capitale, infatti, e’ ultima tra le prime 20 grandi citta’ d’Italia per capacita’ di spesa in investimenti sulla citta’, al contrario di Milano e Napoli. Una incapacita’ di governo, di progetto e di programmazione- conclude Astorre- ormai ‘bollinata’ da tutti gli organismi di controllo che mette in ginocchio la Capitale e in crisi centinaia di imprese che attendono di essere pagate”.