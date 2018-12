Astorre: Raggi offende storia con richiesta esercito per strade dissestate

Roma – “Esercito tappabuche e’ un’offesa per il ruolo e la storia. Ho inviato una interrogazione urgente al ministro Trenta perche’ serve chiarezza. Il ministero della Difesa smentisca la sindaca Raggi che, senza vergogna, dichiara che le strade della Capitale saranno rimesse a posto dall’esercito italiano che e’ impegnato in altre missioni oltre che e a dare sostegno ai cittadini che hanno subito il terremoto”.

“La sindaca non si faccia commissariare dal governo-amico. Rispetti le leggi e non mortifichi l’esercito per coprire, non le buche, ma le incapacita’ della sua Amministrazione. Esprimo la piu’ sincera solidarieta’ ai nostri militari che svolgono un lavoro straordinario e sono un’eccellenza italiana invidiata nel mondo”. Cosi’ in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio.