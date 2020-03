Astorre a Raggi: Roma va sanificata con aiuto Vigili del Fuoco e Forze Ordine

Roma – “La sindaca Raggi con grave ritardo, dopo numerose richieste e appelli, annuncia l’avvio delle operazioni di sanificazione della citta’. Le chiediamo di partire dalle aree in prossimita’ dei supermercati, delle zone del commercio e vicino alle strutture sanitarie della Capitale. Fino ad ora si e’ limitata ai cassonetti, operazione che dovrebbe essere periodica e normale in una Amministrazione normale. Se non riesce a sanificare strade e quartieri chieda l’ausilio, come fatto da sindaci ben piu’ efficienti e concentrati sulla propria citta’ e non a produrre polemiche perditempo, alle strutture dei vigili del fuoco, e ai mezzi idraulici della polizia e dei carabinieri”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre.