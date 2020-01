Astorre a Raggi: su tutela salute pubblica non si può improvvisare

Roma – “Tutelare la salute pubblica? La sindaca Raggi sbaglia ancora, perche’ sulle tematiche ambientali non si improvvisa e non si puo’ arrivare impreparati”. E’ quanto afferma il segretario regionale del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito alle polemiche sullo stop di tre giorni alla circolazione per tutti i veicoli diesel, compresi gli Euro 6. “Per liberare la citta’ dallo smog- afferma Astorre- non servono certo misure spot che mettono in seria difficolta’ i cittadini di Roma e dell’area metropolitana che ogni giorno si recano a lavoro con l’auto, tra cui anche le categorie di artigiani, commercianti e imprenditori che, come denunciato dalla CNA, sono state fortemente penalizzate. Del resto, con le stazioni metro chiuse e gli autobus che, quando non si incendiano, circolano a singhiozzo, e’ davvero difficile immaginare una mobilita’ alternativa. La sindaca- aggiunge- e’ costantemente in attesa dei dati, come sostiene lei stessa? Le rilevazioni dell’Arpa dopo la seconda delle tre giornate di stop non lasciano adito a molte interpretazioni: non c’e’ stato alcun abbassamento della concentrazione delle polveri sottili. Una beffa per i cittadini e per l’ambiente”.